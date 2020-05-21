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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الربط مع «توكلنا».. خطوات آلية إصدار وتعديل تصاريح التنقل خلال «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ربط إصدار وتعديل تصاريح التنقل مع تطبيق “توكلنا”، لتمكين المنشآت المستثناة من “منع التجول” من الحصول على التصريح إلكترونيًا عبر “منصة بلدي”.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت المستثناة من منع التجول ممن لديهم تصاريح تنقل سابقة، أو من يرغبون بتقديم طلب جديد إلى تحديث الطلب عبر “منصة بلدي”، وإكمال الإجراءات، للحصول على تصريح التنقل إلكترونيًا.
وأرفقت “الشؤون البلدية” إنفوجرافيك يتضمن آلية وخطوات إصدار تصريح تنقل جديد، أو التعديل على طلب تصريح تنقل سابق، عبر منصة “بلدي”.
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