شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من «الموارد البشرية» بشأن إخراج زكاة الفطر إلكترونياً عبر منصة «تبرع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إلى إمكانية إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

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وقال متحدث “الموارد البشرية”، ناصر الهزاني، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “يمكنك الآن إخراج زكاة الفطر لك ولأفراد عائلتك من التمر أو الأرز إلكترونيًا بكل يسر وسهولة، عبر المنصة الوطنية للتبرعاتتبرع“.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أعلن أمس إطلاق منصة “تبرع“؛ سعيًا لحوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة بما يساهم.

وأضاف “الراجحي”: أن المنصة تهدف أيضًا إلى رفع تصنيف المملكة بمؤشر العطاء العالمي ليحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، وستضم مبادرات المنظمات الأهلية المعتمدة.