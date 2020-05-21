شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «صحة الشمالية» يكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المستشار الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشمالية فهد العنزي، سبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي أعلن عنها المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي أمس.

وأوضح “العنزي” أن السبب يكمن في أن بعض المصابين لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي والذي من شأنه نقل العدوى بين المجتمع، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي مستقر وتحت الحجر الصحي وأن إجراءات التقصي الوبائي وحصر المخالطين تمت بشكل تام وشامل للجميع وفق ضوابط صحية مشددة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

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وأشار إلى أن “صحة الشمالية” بجميع إمكاناتها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبتوجيه مباشر من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان تعمل بكفاءة عالية.

وحث الجميع بضرورة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي تطلقها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية، إضافة إلى البقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة المُلحة.

وبلغ عدد الإصابات بالمنطقة الشمالية أمس 35 حالة ، حيث سجل كل من مركزحزم الجلاميد 12 حالة لغير سعوديين مخالطين لحالاتٍ سابقة، ومدينة عرعر 17 حالة توزعت بين مواطنين سعوديين وغير سعوديين مخالطين، ومركز جديدة عرعر 3 حالات لغير سعوديين مخالطين، فيما سجلت محافظة رفحاء حالتين لغير سعوديين مخالطين لحالات سابقة ايضاً.