شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على مواطنيْن سرقا أسطوانات غاز من شاحنة توزيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة اسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها ومحاولتهما الفرار، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهما.

وأضاف أنهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.