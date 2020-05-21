شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على مواطنيْن سرقا أسطوانات غاز من شاحنة توزيع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة اسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها ومحاولتهما الفرار، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهما.
وأضاف أنهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جازان: القبض على مواطنيْن سرقا أسطوانات غاز من شاحنة توزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.