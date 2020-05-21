شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تكشف عن إجراءات مهمة بشأن العملات النقدية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن عزل وتعقيم العملات الورقية والمعدنية الواردة لفروعها؛ سواء من خارج المملكة أو من الداخل لمنع انتقال عدوى فيروس “كورونا”.

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وأوضحت “ساما” في فيديوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن مدة عزل العملات لمدة تتراوح بين 14-20 يومًا، بحسب المنطقة التي وردت منها العملات.

وأشارت مؤسسة النقد، إلى وضع العملات في أقفاص محددة وعزلها في أماكن محكمة وتطبيق آلية معالجة تكفل تعقيمها وسلامتها.

وأكدت “ساما” أنه يجري فرز جميع العملات بواسطة أنظمة مخصصة للعد والفرز والإتلاف الآلي للتأكد من مطابقة مخرجاتها لمعايير الجودة المعتمدة في المملكة، وإتلاف العملات المتسخة وغير الصالحة للتداول.