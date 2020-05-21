جنرال موتورز تطور بطارية سيارة كهربائية بعمر افتراضي مليون ميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات عن اقترابها من تطوير بطارية سيارة كهربائية بعمر افتراضي يصل إلى مليون ميل على الأقل.



وقال دوج باركس النائب التنفيذي لرئيس جنرال موتورز إن الشركة تعمل حاليا على تطوير جيل جديد من البطاريات الكهربائية أكثر تقدما من البطارية "أولتيوم" التي كشفت عنها الشركة في مارس الماضي.

ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن الجدول الزمني لتقديم البطارية ذات المليون ميل لكنه قال إن عدة فرق في جنرال موتورز تعمل على تطوير مكونات هذه البطارية، مثل الأقطاب الكهربائية الخالية من الكوبالت وشوارد كهربائية في حالة صلبة والشحن فائق السرعة.

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يذكر أن العمر الافتراضي لبطاريات السيارة الكهربائية حاليا يتراوح بين 100 ألف و200 ألف ميل.

كانت جنرال موتورز قد كشفت في مارس الماضي عن بطارية متطورة باسم "أولتيوم" وقالت الشركة مؤخرا إنها أسست شركة مشتركة في ولاية أوهايو الأمريكية لإنتاج هذه البطارية باسم "أولتيوم سيلز إل.إل.سي" بالتعاون مع شركة "إل جي تشيم" الكورية الجنوبية. وتبلغ استثمارات هذه الشركة الجديدة 2.3 مليار دولار.

وقال أدم كوياتكوسكي كبير المهندسين في قطاع أنظمة الدفع الكهربائية في جنرال موتورز إن الشركة تدرس مع "إل.جي تشيم " طرق تقليل تكلفة بطارية السيارات الكهربائية.

وتدرس الشركتان العديد من المبادرات لتقليل التكلفة مثل الاستثمار في نشاط التعدين لتوفير المعادن المستخدمة في صناعة هذه البطاريات والتحوط ضد ارتفاع أسعار المعادن والدخول في شراكات مع شركات إنتاج المعادن ومعالجتها.