الأرصاد المصرية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت الهيئة في بيان لها إنه "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدا الجمعة انخفاضًا ملحوظًا بمعدل 6 درجات مئوية لتنكسر الموجة الحارة".
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وأشارت الهيئة إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة تنكسر الموجة الحارة التي بدأت الخميس الماضي أي بعد 8 أيام ويتوالى انخفاض الحرارة السبت بـ4 درجات أخرى، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأكدت الهيئة أن طقس اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء الأرصاد يشيرون إلى أن الجمهورية تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى.
وقالت الهيئة إن طقس الجمعة، سيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
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