الخارجية الروسية: لافروف يناقش الوضع في ليبيا مع نظيره التركي عبر الهاتف

وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 أيار/مايو من هذا العام، تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا".

وأضاف البيان: "تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".

وكان قد بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، معربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك.