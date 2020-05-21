إصابة فلسطينيَين في هجوم نفذه مستوطنون شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أصيب فلسطينيان بجراح، الخميس، إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين يهود، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين، هاجموا منزلا ببلدة يتما جنوبي نابلس، واعتدوا على السكان.
وأشار دغلس إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة مواطن بجروح في الرأس، وآخر بكسور في الرجل.
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
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