عُمان.. عفو سلطاني عن 797 سجينا بينهم 301 أجنبي

مسقط/ الخليج 365



أعلنت سلطنة عمان، الخميس، صدور عفو من سلطان البلاد عن 797 سجينًا بينهم أجانب.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أصدر عفوًا خاصًا عن عدد من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.

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وأشارت إلى أن العفو السلطاني شمل 797 سجينًا بينهم 301 أجنبي.

وأوضحت أن قرار العفو جاء "تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، أو جنسيات الأجانب المعفو عنهم.

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