مسقط/ الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الخميس، صدور عفو من سلطان البلاد عن 797 سجينًا بينهم أجانب.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق أصدر عفوًا خاصًا عن عدد من نزلاء السجون المدانين في قضايا مختلفة.
وأشارت إلى أن العفو السلطاني شمل 797 سجينًا بينهم 301 أجنبي.
وأوضحت أن قرار العفو جاء "تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".
ولم تقدم الوكالة تفاصيل بخصوص القضايا المدانين فيها، أو جنسيات الأجانب المعفو عنهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عُمان.. عفو سلطاني عن 797 سجينا بينهم 301 أجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.