"تو توك" يتيح إرسال "العيديّة" عبر التحويل الفوري للأموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق تطبيق المراسلة الفورية "تو توك" ميزة جديدة بمناسبة عيد الفطر السعيد تتيح للمستخدمين إرسال "العيدية" إلى أحبائهم، والاحتفال معهم افتراضياً بأجواء العيد في ظل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع البقاء في منازلهم.



كما يمكن للمستخدمين رؤية ردود أفعال أحبائهم تجاه الهدايا من خلال مكالمات الفيديو عبر "تو توك".

وأصبح تحويل العيدية ا ممكناً بفضل التعاون مع Pay By "بيي باي" التي توفر خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول.

وتتيح "بيي باي" على "تو توك" للمستخدمين إرسال تحويلات مالية فورية بسرعة وسهولة إلى أسرهم وأصدقائهم من خلال شاشة المحادثات في "تو توك".

وبمجرد أن يتلقى الشخص المقابل العيدية، سيتم حفظ الأموال المرسلة في محفظة "تو توك" لإنفاقها حسب رغباتهم.

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ويتيح نظام المدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للمستخدمين إجراء دفعات لا تلامسية وغير نقدية في المتاجر الشريكة على غرار "لولو هايبر ماركت" و"لولو إكسبرس" ومجموعة محددة من متاجر البقالة الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام محفظة "بيي باي" ع لطلبات الدفع عند الاستلام وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت.

وقال جياكومو زياني، المؤسس الشريك في "تو توك": نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لمستخدمي تطبيقنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وانطلاقاً من إدراكنا للجوانب التي يثمنها المستخدمون وحرصاً على دعم التقاليد والعادات الأصيلة مثل العيدية، تأتي ميزة "بيي باي" لتتيح لمستخدمينا وسيلة جديدة وسهلة لإرسال العيدية بسهولة دون الحاجة للخروج من منازلهم وأينما كانوا.

وباعتبارها حلاً لا تلامسياً متكاملاً لتحويل النقود بين الطرفين، تمثل هذه الميزة وسيلة آمنة وصحية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي نطبقها للتصدي لوباء (كوفيد-19).

وتحظى كافة المعاملات المالية على "تـو توك" بحماية فائقة بفضل التقنيات الرائدة وعالية الكفاءة مثل نظام مكافحة الاحتيال المدعم بالذكاء الاصطناعي لكشف الأنشطة غير القانونية، والمتوافق كلياً مع معايير أمن البيانات لقطاع بطاقات الدفع.