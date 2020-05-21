صحيفة: «مسبار الأمل» ستنضم من خلاله الإمارات إلى نادي مستكشفي المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن لحظة تحقيق أكبر إنجاز علمي عربي في العصر الحديث اقتربت، وهو انطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي إلى كوكب المريخ في منتصف يوليو المقبل من مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان، والذي وصل إليه من مركز محمد بن راشد للفضاء في رحلة صعبة ومعقدة استمرت 83 ساعة متواصلة في ظل أجواء جائحة كورونا التي تغطي العالم، استعداداً لانطلاقه إلى الكوكب الأحمر في منتصف يوليو المقبل، وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أمس الأول، أن «مسبار الأمل» يستعد للانطلاق إلى المريخ.



وأضافت صحيفة" البيان"الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" أن «مسبار الأمل» يعد رسالة أمل لكل شعوب المنطقة لإحياء تاريخ الإنجازات العربية والإسلامية في العلوم، ويجسد طموح دولة الإمارات، وسعي قيادتها المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه، وترسيخ هذا التوجه كقيمة أساسية في هوية الدولة وثقافة أبنائها، كما يعد مساهمة إماراتية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية.

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وتابعت ..وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «مسبار الأمل هو إنجاز يمثل نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في مجال الفضاء..

الوصول للمريخ لم يكن هدفه علمياً فقط.. بل هدفه أن نرسل رسالة للجيل الجديد في عالمنا العربي بأننا قادرون.. وبأن لا شيء مستحيلا.. وبأن قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء..».

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن «مسبار الأمل» مشروع طموح، من خلاله ستنضم دولة الإمارات إلى نادي مستكشفي المريخ، وهي خطوة لم يقدم عليها سوى عدد محدود من دول العالم. وسنحتفل بإذن الله بالوصول إلى المريخ عام 2021، بالتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي وبمرور 50 عاماً على إعلان الاتحاد