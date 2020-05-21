الأردن يكشف سبب الإعلان المفاجئ للحظر الشامل في البلاد

وقال عبيدات في تصريحات نقلها موقع قناة "المملكة"، اليوم الخميس، إن "الزيادة في عدد الإصابات كانت السبب في الإعلان المفاجئ للحظر الشامل".
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وأشار إلى أن "التدافع والتزاحم الذي حصل الأربعاء ليس في مصلحة الوضع الوبائي بالتأكيد".
وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس الأربعاء، فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.
وأشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية للأوبئة إلى أن "التدافع والتزاحم الذي حصل الأربعاء ليس في مصلحة الوضع الوبائي بالتأكيد، ونتمنى من المواطنين الذهاب للتسوق للضرورة فقط ونحن في وضع استثنائي".
وشدد على "التزام شروط السلامة أثناء التسوق كالتباعد الجسدي ولبس الكمامات والقفازات"، لافتا إلى أنه لا يزال يعول على وعي المواطن في منع انتشار العدوى، وأكد على أن خروج أي مخالط من منزله هو اعتداء على الوضع الصحي، متمنياً أن يقوم كل مواطن باتخاذ المسؤولية اتجاه نفسه واتجاه المواطنين عند الخروج من المنزل.
وأشار إلى أن "ما يطمئن لجنة الأوبئة أن مصادر جميع الإصابات معروفة".
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