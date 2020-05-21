الصين تعرب عن قلقها إزاء خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون" إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير بشأن خطة إسرائيلية لضم جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأضاف جيون - فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق في سبيل المضى قدما فى تسوية القضية الفلسطينية، وأن الصين تحث الطرف المعنى على وقف هذا الإجراء الأحادي والامتناع عن تصعيد الصراع والتوتر.

وتابع جيون أن موقف الصين الثابت يتمثل أيضا فى أنه يتعين ألا يدعم أي بلد مثل تلك الإجراءات الأحادية، وأنه يتعين على مجلس الأمن الاضطلاع بالتفويض الممنوح له والقيام بدوره الواجب في منع تلك الخطوة الخطيرة، وتعزيز الاستئناف المبكر لمحادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

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وأكد جيون أن القضية الفلسطينية هى السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط، وأن إقامة دولة مستقلة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل التصرف، ولا يقبل المساومة.

وشدد جيون على أن الشعب الفلسطيني يستطيع الاعتماد على دعم الصين المستمر لقضيته العادلة الرامية إلى استعادة حقوقه المشروعة، وأن الصين تدعم الفلسطينيين تماما في بناء دولة مستقلة ذات سيادة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت جيون إلى أن الصين تعتزم العمل الوثيق مع المجتمع الدولي، سعيا نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.