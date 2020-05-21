شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تهطل أمطارا رعدية فى المملكة العربية السعودية، بينما سيكون الطقس صحوا فى دول الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية ة بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الخميس صحوا إلى غائم جزئياً على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

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وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ ان الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 38 كم/س أحيانا والموج الخليج العربي العربي يكون خفيفا اى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:51 والمد الثاني عند الساعة 00:37 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:07 وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 32: 09 والمد الثاني عند الساعة 33:20 والجزر الاول عند الساعة 06:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون حار وغائم جزئياً مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خلال الصباح، ولكنه معتدل خلال الليل.

الرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.