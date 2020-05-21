«السديس» يخطب الجمعة بالحرم المكي و«الثبيتي» في المسجد النبوي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أسماء خطيبي الجمعة الأخيرة من رمضان، في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقالت الإدارة، في بيان لها: “يخطب بإذن الله يوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ في المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، وفي المسجد النبوي الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي”.

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