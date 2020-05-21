شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح كيفية صلاة العيد في البيوت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طريقة صلاة العيد في البيوت في ظل هذه الظروف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ الخثلان إن الظروف الحالية وكون الناس لا يصلون الآن في المساجد ولا في مصليات الأعياد، فالقول الراجح، إنها تصلى في البيوت بدون خطبة.

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وأضاف “هذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وصدرت به فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، وهو الأقرب لهذه المسألة، وذلك لأن صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، والقول بعدم صلاتها يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة في كثير من بلدان المسلمين”.

وقد ورد أن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري معلق بصيغة الجزم أنه كان يصلي صلاة العيد ومعه أهله ومواليه، وكان أولاده كثر ببركة دعاء النبي، صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون صلاة العيد، فهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل هو أصل في هذه المسألة.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “تصلى أيضا قياساً على القضاء فكما أن صلاة العيد تُقضى عند كثير من الفقهاء فكذلك أيضا في مثل هذه الظروف الحالية، وعلى ذلك فنقول إن القول الراجح إن صلاة العيد تصلى في البيوت بدون خطبة، حيث يجتمع أهل البيت ويصلي بهم رب الأسرة أو أحد الأبناء وتُصلى على صفتها، أي تكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية ست تكبيرات بما فيها تكبيرة الانتقال”.