شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» توضح آلية الاستخدام الآمن للأسلحة والمعدات العسكرية في ظل أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الدفاع على منسوبيها ضرورة اتباع الطرق الصحيحة والآمنة عند استخدام الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية وما شابه ذلك، عند انتقالها من شخص لآخر.
ونشرت الوزارة مقطع مصوراً عبر حسابها بـ”تويتر”، أوضحت خلاله آلية التعامل مع التجهيزات العسكرية قبل انتقالها بين منسوبيها، حيث تقوم بتعقيمها بشكل مستمر، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة جائحة “كورونا” المستجد.
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