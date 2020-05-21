شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «مرصد المجمعة» بشأن ظروف رصد هلال شوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير استعداداته لرصد هلال شهر شوال 1441هـ حسب تقويم أم القرى، حيث أوضح المرصد في بيان له الظروف العلمية لرؤية الهلال.

وقال المرصد، في بيان له مساء أمس الأربعاء، إنه بعد إتمام الحسابات العلمية ليوم الجمعة 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6:39 عند درجة 293 ويغرب القمر الساعة 6:26 أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة، أما يوم السبت 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020م ستغرب الشمس الساعة 6:40 عند درجة 293 وسيغرب الهلال الساعة 7:23 عند درجة 293، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8,84 واستطاله 10,60.

وأضاف وأنه ولضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا فسوف تشارك الخدمات الطبية و كلية الطب بسيارة إسعاف بكامل طاقمها للتأكد من سلامة المشاركين في عملية الرصد وفق الإجراءات المتبعة للكشف عن مرض كورونا الجديد.