توضيح مهم من «صحة نجران» بشأن الـ 54 إصابة بكورونا خلال الأيام الأخيرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت “صحة نجران”أن جميع الإصابات الـ54 بفيروس كورونا(كوفيد_19)في الخمسة أيام الماضية، تعود لقادمين من خارج المنطقة. وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران على موقع “تويتر” أن المصابين المذكورين لم يلتزموا بالتعليمات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ما أدى إلى انتشار الفيروس بين ذويهم. وأهبت“صحة نجران”بالجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات من أجل سلامتهم.

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