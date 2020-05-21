شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 149 مواطناً عراقياً من عمان إلى مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول 149 مواطناً عراقياً قادماً من عمان الى مطار بغداد الدولى.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" بأن ذلك يأتي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بأعادة العراقيين العالقين في الأردن على متن إحدى الطائرات التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

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