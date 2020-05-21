شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسف أن تعلقوا تقصير حكومتكم على شماعة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد د.أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تعليق وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات. وقال قرقاش على «تويتر» أمس: «مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات». وأضاف قرقاش في تعليقه: «لن أزيد حرفاً، تقديراً واحتراماً للتضحيات المشتركة».

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