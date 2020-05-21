106000 مصاب في أسوأ أيام «كوفيد-19» بالعالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، تسجيل 106 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال 24 ساعة، في أسوأ يوم للعالم منذ بدء تفشي الجائحة. وعبرت المنظمة عن قلقها من الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها، في ذروة تفشي الفيروس. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: «لا يزال أمامنا طريق طويل نقطعه مع تفشي هذا الوباء.. نحن قلقون للغاية من ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط».

مازالت أغلبية الناس حول العالم تتخوف من انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا،وما زالوا ملزمين وملتزمين باتباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والتزام الحذر والتعقيم وغسل اليدين باستمرار،وهو أمز يشي بأن العالم لم يتعاف تماماً من الوباء،وأن الحياة تلونت بشكل جديد.



تخفيف القيود رغم ارتفاع الحصيلة



وفي الوقت الذي خففت كل الولايات المتحدة القيود،أعلنت جامعة جون هوبكنز عن تسجيل أكثر من 1570 حالة وفاة وما لا يقل عن 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة،ما يجعل العدد الإجمالي للإصابات في عموم الولايات المتحدة 568, 528. 1 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 91921 حالة.

وحافظت ولاية نيويورك على صدارة قائمة أشد الولايات تأثرا بأكثر من 350 ألف إصابة و28558 حالة وفاة. وقال حاكم نيويورك، أندرو كومو، إن تفشي الفيروس تباطأ إلى مستويات «غير مسبوقة» حيث تستمر أعداد الوفيات ومعدل الإصابات الجديدة والعدد اليومي للعلاج في المستشفيات المرتبطة بالفيروس في الانخفاض.وأشار إلى أن نيويورك تعمل الآن على إعادة فتح مناطق الولاية على مراحل، حيث يسمح خلال المرحلة الأولى لمتاجر البيع بالتجزئة بمزاولة أعمالها بالإضافة إلى استئناف أعمال التصنيع والبناء. وذكر أن خمس مناطق من عشر مناطق في ولاية نيويورك استوفت شروط إعادة الفتح في حين أن مدينة نيويورك التي تضررت بشدة لا تزال تعمل على استيفاء شروط إعادة الفتح وتخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي الجائحة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق الولايات المتحدة وكندا على تمديد حظر السفر «غير الضروري» بين البلدين حتى 21 يونيو/‏‏‏حزيران المقبل لمنع تفشي الجائحة.وأعرب عن تطلعه إلى رفع حظر السفر حين تتحسن الأمور فيما يتعلق بالجائحة مضيفا: «نريد عودة كل شيء إلى طبيعته».

وفي سياق الإجراءات لاحتواء تداعيات الجائحة على الاقتصاد الأمريكي أعلن ترامب عن إطلاق إدارته مبادرة بقيمة 19 مليار دولار «لدعم المنتجين الزراعيين والحفاظ على صحة سلاسل الإمداد الغذائي الضرورية وتقديم المساعدات الغذائية للعائلات الأمريكية.»



بريطانيا تتوقع التعافي بنهاية يونيو



وفي بريطانيا أعلن رئيس مجلس العموم أنه يتعين على النواب أن يعودوا إلى البرلمان في لندن في الثاني من يونيو المقبل،بعد أسابيع من العمل عن بعد.

وتوقع العالم البريطاني كارل هينيجان، مدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة أكسفورد انخفاض عدد الوفيات اليومي بسبب كوفيد-19 إلى «الصفر تقريباً» بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.وأضاف «أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على أشخاص مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية» في عدد الإصابات بالانخفاض.وتزامنت تصريحات هينيجان مع انخفاض عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا وويلز للأسبوع الثالث على التوالي، ما يعطي أملاً جديداً في أن الوباء يوشك على الاختفاء.وسجلت بريطانيا على مدار الأيام القليلة الماضية انخفاضاً في عدد الوفيات بسبب كورونا في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية، مع 545 وفاة الثلاثاء الماضي، مقارنة مع 627 حالة وفاة في الأسبوع السابق. و قالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، إن هناك «انخفاضاً مستمراً في عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد»، مشيرة إلى هبوط عدد المصابين الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

وسجلت السلطات البريطانية حتى الآن 35 ألفاً و341 وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات 248 ألفاً و181 إصابة، لتكون الثانية من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.



هولندا ترفع القيود بداية يونيو



وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت أمس الأربعاء عن مباشرة العمل بالخطط الخاصة بفتح المطاعم والمقاهي ودور السينما في الأول من شهر يونيو المقبل. وجاء إعلان رئيس الوزراء الهولندي بعد اجتماعه مع خبراء صحيين وأعضاء الفريق الاستشاري الخاص بالتعامل مع الأزمات والطوارئ.وقال إن جميع طلاب المدارس الثانوية سيعودون إلى مقاعد الدراسة في الأول من الشهر المقبل مع الالتزام ببعض الإجراءات لاسيما التباعد الاجتماعي. وأوضح أن مدارس الصغار والمدارس الابتدائية يمكن أن تفتح بصورة كاملة في الثامن من يونيو.

وسجلت هولندا 5715 حالة وفاة،فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 44249 حالة.

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فرنسا تحث على الحذر



وحثت وزارة الصحة الفرنسية على التزام أقصى درجات اليقظة والحذر إثر ورود أنباء عن إعادة انتشار جائحة كورونا في مناطق عدة بعد أسبوع من تخفيف الإغلاق في البلاد. ودعا المدير العام بوزارة الصحة جيروم سالومون الناس إلى «التصرف بمسؤولية مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع التي يزداد فيها الإقبال على السفر».

وتشير بيانات أولية إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في فرنسا تجاوز 181 ألف حالة، لكن توجد أعداد أخرى لم تظهر عليها حتى الآن أعراض الإصابة. وكانت الوزارة صححت الثلاثاء تقديراتها لأعداد الوفيات بسبب كورونا لتتراجع إلى 28022 من 28239 حالة يوم الاثنين.

وسجلت إيطاليا في ثالث أيام رفع الإغلاق العام أمس الأربعاء زيادة يومية محدودة في عدد الوفيات المتصلة بالفيروس مع استمرار انخفاض الإصابة مقابل زيادة المتعافين لنحو ضعف الإصابات الإيجابية.

كما أعلنت اليونان عن استمرار تراجع وتيرة الإصابات بالجائحة فيما لم تسجل حالات وفيات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل ارتفاع طفيف في العدد اليومي للوفيات بفيروس كورونا إلى 83 حالة بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة إلى 295 حالة. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد الوفيات المسجلة اليوم مقابل 59 وفاة مسجلة أمس، فإن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي يبلغ فيه العدد أقل من 100 حالة. ومددت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية التي بدأت في 15 مارس الماضي لأكثر من 40 يوماً إضافياً أي حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، لكنها ستضطر في نهاية الأمر لتمديدها مدة 15 يوما فقط أي لغاية منتصف الشهر المقبل، وذلك وسط المعارضة الشديدة لأحزاب اليمين والأحزاب القومية الكتالونية.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا سجلت النرويج أمس الأربعاء 11 إصابة جديدة ووفاة واحدة،وسجلت بلجيكيا 42 حالة وفاة و 192 إصابة جديدة.وسجلت السلطات الألمانية 797 إصابة و83 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الروسية أمس الأربعاء عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 2972 حالة وفاة بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وسجلت السلطات الصحية 8764 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 308705 إصابة. ووفقاً لهذه المعطيات تحتل روسيا المرتبة الثانية بعدد المصابين بفيروس كورونا.



الهند ما زالت تعاني



وفي الهند أعلنت السلطات الصحية أمس عن تسجيل 140 حالة وفاة و 5611 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 والوفيات إلى 3303 حالات.وكانت الحكومة المركزية قد مددت الإغلاق الكامل يوم الأحد الماضي وذلك للمرة الرابعة لمدة أسبوعين أضافيين للحد من تفشي الفيروس.



وفاة سياسية باكستانية



وفي باكستان توفيت مشرعة بمجلس محلي الأربعاء بعد إصابتها بكوفيد-19 لتصبح أول شخصية سياسية يودي تفشي الفيروس بحياتها في البلاد في وقت رفعت فيه إجراءات العزل العام. وسجلت باكستان 45898 حالة إصابة و985 وفاة حتى الآن جراء المرض الناتج عن تفشي فيروس كورونا.



البرازيل ورقم قياسي



وارتفعت الحصيلة بشكل مثير للقلق في البرازيل إذ تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الألف لأول مرّة، لكن الرئيس اليميني المتشدد جاير بولسونارو لا يزال معارضاً بشدة لتدابير الإغلاق التي قال إنها غير ضرورية أمام ما وصفه ب«مجرّد إنفلونزا صغيرة». ويسجل عدد الإصابات في البرازيل -- أعلى ثالث عدد بين دول العالم -- زيادة بالآلاف، ويرجّح أن يتسارع تفشي الوباء في سادس أكبر دولة في العالم بينما لا يتوقع أن يبلغ ذروته قبل مطلع يونيو.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية بعض المناطق إلى تعليق خططها لتخفيف القيود، كما هي الحال في قرطبة ثاني مدن الأرجنتين، التي تراجعت عن خطتها لتخفيف تدابير الإغلاق جرّاء ارتفاع عدد الإصابات.

وصدرت تحذيرات من تداعيات الوباء على المجتمعات الأكثر فقراً إذ قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه قد يدفع بما يقارب من 60 مليون شخص «إلى الفقر الشديد».(وكالات)