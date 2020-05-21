الرومي تبحث أهمية تعزيز الصحة النفسية لما بعد «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، في اجتماع عقد عن بعد، مع 60 طبيباً واختصاصياً نفسياً واجتماعياً من المتطوعين في الحملة الوطنية للدعم النفسي «لا تشلون هم»، تداعيات تفشي فيروس «كورونا» على الصحة النفسية للمجتمع، ومستقبل الصحة النفسية ما بعد «كورونا»، وأهمية تركيز الجهود الحكومية على الصحة النفسية بشكل متكامل.

جاء الاجتماع بالتزامن مع اختتام الحملة الوطنية للدعم النفسي «لا تشلون هم»، التي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، أواخر مارس الماضي، لتقديم الدعم النفسي للمجتمع، في مواجهة تفشي الفيروس، وتواصلت 7 أسابيع، عبر منصات التواصل، وحققت نحو 900 ألف تفاعل ومشاركة من مختلف فئات المجتمع.

وقالت عهود الرومي: «إن قيادة دولة الإمارات تولي الصحة النفسية اهتماماً كبيراً، وتضعها ضمن أولويات العمل والعناصر الرئيسية لتعزيز صحة المجتمع بشكل متكامل، تجسيداً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن جودة حياة الإنسان أكبر أولوية، وأن صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، أهم ركائز هذه الجودة».

وشددت على أهمية الإعداد الاستباقي، للحد من التداعيات النفسية المحتملة لجائحة «كورونا»، ودعم جهود التعافي والخروج من هذه المرحلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات، استعداداً لمرحلة «ما بعد كورونا».

وأشارت إلى أن حملة «لا تشلون هم»، تمكنت من تقديم خدمة دعم نفسي فورية للجميع، وأسهمت في تعزيز الجهود الوطنية، للحد من تداعيات تحدي «كورونا». وقدمت نموذجاً مبتكراً لخدمات الدعم النفسي للأفراد.

وناقشت مع الأطباء والأخصائيين النفسيين، التداعيات النفسية للجائحة، وأهمية دعم الصحة النفسية للأفراد، في ظل ما تشهده هذه المرحلة، من تحديات وضغوط تطال مختلف الفئات. فضلاً عن إمكانية تطبيق نهج مجتمعي متكامل لتعزيز الصحة النفسية.

وأكد عمار المعيني، المتحدث الرسمي عن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، أن أحد أهم مخرجات حملة «لا تشلون هم»، استخدامها منصات التواصل، لتقديم الدعم النفسي، وتعزيز التواصل وتقديم النصائح والتجارب، لنشر الوعي.

وقال: «إن الحملة أسهمت في توفير المعلومات الدقيقة مباشرة من المختصين، ووفرت الدعم النفسي الذي يمثل حاجة أساسية في ظل هذه الظروف، انطلاقاً من هدفها لتعزيز الطمأنينة والوعي والالتزام المجتمعي».

وواصلت الحملة فعالياتها خلال شهر رمضان، بمكونين رئيسيين يركزان على تقديم الدعم النفسي وبث الروح الإيجابية؛ الأول: «لندعم معاً» وهدفه الإجابة عن الاستفسارات عن التحديات النفسية.

والثاني: «لنتحدث معاً»، وهو جلسات افتراضية مغلقة هدفها توفير الدعم النفسي والاجتماعي لفئات محددة، لمساعدتهم عبر الحوار المباشر معهم.