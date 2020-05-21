«العيد في البيت».. والفرحة في التجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



«تجهيزات العيد» تعتبر من العناوين الكبيرة التي تحتل قائمة اهتمام صناع المحتوى، كما تجذب عيون الناس، وفضولهم، للاطلاع على طرق الآخرين في الاستعداد للاحتفاء بهذه المناسبة، وتقليد الجديد والمفيد منها، ومع ظروف البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، ستستمر هذه العادات المحورية في بث الفرحة في حياتنا، ولكن بتجديد يتماشى مع الإجراءات الاحترازية.

فكرة التجديد المغرية ببساطتها، ومضمونها، تستولي على الكثير من مقاطع الفيديو التي انتشرت على «يوتيوب»، بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد، أبرزها مواضيع تركز على تجديد ديكور المنزل بتكاليف بسيطة، أو تجديد الشكل، والعناية بالنفس بوصفات سحرية، وغير مكلفة، من المنزل، وأيضاً من المنزل يستطيع الجميع الحصول على ملابس العيد الجديدة عبر مواقع التسوق الإلكترونية التي باتت أشبه بوصفة تتبادلها النساء على العديد من المجموعات، للحديث عن حسنات وسيئات كل منها، وترشيح الأفضل للأخريات، بينما ينشغل الأطفال باستعراض ملابسهم الجديدة عبر قنواتهم على «يوتيوب»، ليستعرضوا ما اشتروه، سواء من السوق، أو من المواقع الإلكترونية، ويتحدثون عن المنتجات التي وصلتهم، بينما يبتكر آخرون أفكاراً لجذب المزيد من المتابعين حول حقيبة العيد وما تخفيه.

ولأن المحتوى الذي يتناول المواضيع التي تخص العيد بات مكرراً، ميز كثيرون مقاطع الفيديو التي صوروها بعنوان «تحضيراتي ومشترياتي للعيد 2020»، لكن رغم هذا بقيت نسبة المشاهدات أقل من المعدل المطلوب هذا العام، وهذا ربما يعود إلى تفضيل المتابعين لمشاهير من دون غيرهم، والبحث عن المحتوى القديم لهم، أو إلى وقوع الكثير من صناع المحتوى بخطأ الترويج السلبي، ككتابة عنوان مثل «مشترياتي للعيد التي سأرتديها في المنزل»، أو «فرحتنا راحت»، بالطبع هذا آخر ما يبحث عنه الناس، فهم يبحثون عن الطاقة الإيجابية التي يجدونها في أفكار جديدة، ومبتكرة لطرق إسعاد الأطفال في المنزل.