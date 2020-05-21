«الوطني» يقرّ مشروع قانون الصحة العامة وتعديلاته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب



أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة التي عقدها عن بُعد، مساء الثلاثاء، واستمرت حتى الثانية من فجر أمس، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.

وتوجه العويس بالشكر، إلى المجلس والأعضاء على جهودهم، والتعديلات التي أجريت على مشروع القانون، بالتوافق مع الوزارة والجهات المعنية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ومع إنشاء مؤسسة الإمارات الصحية تتولى الإشراف والمراقبة والتنسيق، وتنظيم عمل القطاع الصحي في الدولة، بالتعاون مع القطاعات الصحية ومختلف الجهات. أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة التي عقدها عن بُعد، مساء الثلاثاء، واستمرت حتى الثانية من فجر أمس، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.وتوجه العويس بالشكر، إلى المجلس والأعضاء على جهودهم، والتعديلات التي أجريت على مشروع القانون، بالتوافق مع الوزارة والجهات المعنية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ومع إنشاء مؤسسة الإمارات الصحية تتولى الإشراف والمراقبة والتنسيق، وتنظيم عمل القطاع الصحي في الدولة، بالتعاون مع القطاعات الصحية ومختلف الجهات. مشروع القانون



وشملت التعديلات التي أجراها المجلس على المشروع، استحدث بند في المادة التي تتعلق بكوادر الصحة العامة نص على: «تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة، للتمكن من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، الضوابط الواجب توافرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة».

كما استحدثت مادة تنص على وجود نظام للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، وتوفير خدمات صحية لأصحاب الهمم ولفئات أخرى. كما تضع الوزارة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والضوابط الوقائية اللازمة والإجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم، وعلى الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة أو الجهات الصحية لتحديد مواقع المقابر بما يضمن حماية الصحة العامة.



تغليظ العقوبات

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وغلظ مشروع القانون العقوبات، بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي والمكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضّع أو بيعها.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف، كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها فيها. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 150 ألفاً، كل من نشر أو بثّ إعلاناً صحياً، مخالفاً لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وغلظ مشروع القانون العقوبات، بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي والمكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضّع أو بيعها.ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف، كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها فيها. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 50 ألفاً، المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 150 ألفاً، كل من نشر أو بثّ إعلاناً صحياً، مخالفاً لقواعد واشتراطات نظام الإعلانات الصحية، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. حوافز اقتصادية



وأكد عبيد بن حميد الطاير، رداً على سؤال قدمه حمد الرحومي، عن التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا» في الشركات والأفراد، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات، منها في شهري مارس وإبريل الماضيين، ووجّهت البنوك لإمكانية تأجيل أقساط القروض لعملائها من المؤسسات والشركات والعملاء إلى فترات محددة، وخفضت الرسوم وحدّد معيار قيمة القرض من مليونين إلى أربعة ملايين درهم. وأضاف هناك مدة ستين يوماً لمتابعة المصارف التي أخذت مبالغ، وكيف تعاملت معها، والمصرف المركزي والحكومة يتابعان الموضوع، وتناقش نتائج القرارات ودراستها وتحليلها بشكل مستمر.

وأوضح زيادة الحد الأقصى لمعيار قيمة القرض المقدم، وليتسنى لمزيد من المؤسسات الاستفادة من وزن المخاطر، وطولبت البنوك بتسهيل تحديد الرسوم القصوى وتوجيه البنوك لإمكانية سداد أقساط لستة أشهر، والإبقاء على تصنيف هذه القروض في مرحلة المعيار الأول، وتخفيف الرسوم والعملات، ورفع نسبة القرض الذي تمنحه البنوك إلى قيمة العقار لمشتري العقارات، لأول مرة، بحيث يرتفع التمويل المصرفي للقطاع العقاري.



مشروعا قانونين



ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المختصة، فأحيل مشروع قانون اتحادي بتنظيم اتحاد الملاك إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. إضافة إلى ثانٍ بضمان الحقوق في الأموال المنقولة أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بصفة الاستعجال، بناء على طلب الحكومة.