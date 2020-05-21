النيابة العامة: حكومة الإمارات تتبنى فكراً استراتيجياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت النيابة العامة الملتقى الرمضاني لأعضائها عبر الاتصال المرئي تحت شعار: «النيابة العامة تحد وصمود بزمن كورونا- آفاق المستقبل» برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وبحضور المستشار سلطان إبراهيم جويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وأكثر من 100 من أعضاء ورؤساء النيابات والمحامين العامين.

تناول الملتقى 5 محاور أساسية للمرحلة المستقبلية، و3 توجهات للعمل لما بعد الأزمة، وتكريس العمل عن بُعد كاتجاه ثابت بعد «كوفيد 19».

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في بداية كلمته من خلال الاتصال المرئي، أن حكومة الإمارات أثبتت تبنيها لفكر استراتيجي واستشرافي مستقبلي متين، وأنها استطاعت إدارة الأزمة بكفاءة ومرونة وسرعة.

وركز المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي على 5 محاور أساسية للمرحلة المستقبلية، و3 توجهات للعمل، وتشمل: الرؤية الاستشرافية للمستقبل، وخطط العمل في النيابة العامة لما بعد الأزمة، وكيفية تحويلها إلى واقع ملموس، والاستعداد لتكريس العمل عن بُعد كاتجاه ثابت بعد الأزمة، وإعادة النظر في أولويات المشاريع الابتكارية في النيابة العامة، إضافة إلى تعزيز التكامل الحكومي المشترك مع الجهات ذات الصلة بعمل النيابة، وتحويل تحدي «كوفيد 19» إلى فرص من خلال تطوير القدرات المؤسسية للنيابات والوحدات التنظيمية وأعضاء النيابة والعاملين بها.

بدوره شكر المستشار سلطان إبراهيم جويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، النائب العام على جهوده، وحثه الدائم على مواكبة التطور والارتقاء وتبادل الآراء والأفكار وتبنيها للوصول إلى منظومة عمل أكثر تكاملاً ومرونة، مستشرفاً المستقبل.

واستعرض المستشار خلفان الدباحي المحامي العام لنيابة الفجيرة مجمل ما تم اتخاذه من إجراءات في نيابة الفجيرة الكلية والنيابات التخصصية والجزئية التابعة لها خلال الجائحة.

وأشاد خليفة راشد الخضر المستشار العام لنيابة استئناف الشارقة بالخطط والمبادرات والأفكار التي أطلقها النائب العام قبل جائحة «كورونا».

وتطرق المستشار سالم الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى رؤية النائب العام وتوجيهه باتباع أنماط عمل تستشرف المستقبل. (وام)