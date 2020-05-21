3 فائزين في جائزة «كريستو وجان كلود»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن أسماء الفائزين في النسخة الثامنة من جائزة «كريستو وجان كلود» 2020، والتي تضم مجموعة من ثلاثة طلاب من قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وهم: سارة محمد من مصر، ولورا الضاحي من الكويت، وساهل رثا سينغ من الهند.

وسيقدم العمل الفني «هوية» منحوتة بواجهة خارجية ناعمة من الألمنيوم المطوي، والتي تغاير التصميم الداخلي المعقد للأسطح والأطراف العاكسة للعمل الفني. وسيكون العمل عدسة تتيح للزوار من خلالها التفكير في ذاتهم، واكتشاف التكوينات المختلفة لهويتهم أثناء تحركهم حول وداخل العمل. وسيتم الكشف عن «هوية» رسمياً في جامعة نيويورك أبوظبي خلال شهر نوفمبرالمقبل، ثم سينطلق في جولة فنية تبدأ خلال معرض «فن أبوظبي» في حديقة أم الإمارات.

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس المجموعة: «إنّ الجائزة التي تأتي برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وتؤكد في نسختها الثامنة استمرارية زخم العمل الثقافي في ظل ظروف صعبة تمر بها الإنسانية في مواجهة وباء «كورونا» المستجد، كما تعكس إرادة وعزيمة الإمارات قيادةً وشعباً، على ابتكار الأنماط الإبداعية الخلاقة، وخاصةً الثقافية منها، تأكيداً للقيمة الإنسانية للثقافة بالتوازي مع القيمة الجمالية للفنون».

وأضافت: «تستمر الجائزة، منذ إطلاقها في تحقيق رؤيتها بتحفيز عملية الابتكار الفني والإبداع التشكيلي عبر اقتراح مخطط الأعمال التركيبية وصولاً إلى إنجازها، بإشراف أكاديمي وفني متخصص، يسهم في الارتقاء بآليات التشكيل الإماراتي وأدواته المعرفية والفنية».

وتم منح الفائزين مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لإتمام عملهم الفني، وللعمل عن كثب مع خبراء المتاحف برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي إلى جانب مشرفهم، جايسون كارلو، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.