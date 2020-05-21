خطوة أمريكية لإنتاج أدوية «كورونا» وإنهاء الاعتماد على الخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقداً تبلغ قيمته 812 مليون دولار لشركة أمريكية جديدة لتصنيع الأدوية ومكوناتها لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا على الأراضي الأمريكية، بهدف إنهاء الاعتماد على بلدان أخرى، فيما قالت شركة إينوفيو الأمريكية للأدوية، المنتجة للعقاقير المناعية، أمس إن لقاحها التجريبي للوقاية من الإصابة بالفيروس أثبت أنه يُنتج أجساماً مضادة واقية واستجابات من الجهاز المناعي في فئران التجارب.وتتطلع الإدارة الأمريكية إلى بناء القدرة على إنتاج الأدوية والمواد الخام في الولايات المتحدة بعد أن كشف الوباء العالمي عن اعتماد الصناعة على الصين والهند في سلاسل التوريد الخاصة بها.وقال مدير مكتب سياسة التجارة والتصنيع في البيت الأبيض، بيتر نافارو: «لقد اعتمدنا لفترة طويلة جداً على سلاسل التصنيع والإمداد الأجنبية في ما يتعلق بأدويتنا المهمة والمواد الفعالة لهذه الأدوية، بينما نعرض صحة أمريكا وسلامتها وأمنها القومي لمخاطر جسيمة».



عقد ب 812 مليون دولار لشركة «فلو»



وذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أمس الأول الثلاثاء، أنها منحت عقداً لمدة 4 سنوات قيمته 354 مليون دولار لشركة «فلو» للتصنيع الدوائي، إحدى شركات القطاع الخاص، لإنتاج أدوية لكوفيد-19 والأدوية الأساسية الأخرى ومكوناتها.

ويمكن تمديد العقد بقيمة تصل إلى 812 مليون دولار على مدى 10 سنوات.

وأوضحت شركة «فلو»، أن العقد سيساعدها على دعم المخزون الوطني من المواد الفعالة للأدوية الأساسية.

وأضافت أنها بدأت بالفعل في صنع المكونات والنموذج النهائي للجرعات لأكثر من 12 دواء أساسياً لعلاج المرضى في المستشفيات الذين يعانون من أمراض تتعلق بكوفيد-19.

وتابعت أنها سلمت ما يزيد على 1.6 مليون جرعة من 5 أدوية عامة أساسية تستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 لتنضم إلى المخزون الوطني الاستراتيجي الأمريكي.

إلى ذلك، قالت شركة إينوفيو الأمريكية للأدوية، المنتجة للعقاقير المناعية، أمس إن لقاحها التجريبي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثبت أنه يُنتج أجساماً مضادة واقية واستجابات من الجهاز المناعي في فئران التجارب. وقال ديفيد فاينر مدير مركز اللقاحات والعقاقير المناعية بمعهد ويستار، الذي يتعاون مع شركة إينوفيو «وجدنا استجابات لأجسام مضادة تقوم بالكثير من المهام التي نرغب في توافرها في اللقاح في صورته النهائية». وأضاف «نحن قادرون على استهداف العناصر التي تمنع الفيروس من الحصول على ملاذ آمن داخل الجسم».



نتائج أولية في يونيو

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وقالت إينوفيو، التي بدأت إجراء اختبارات للقاحها على البشر في أبريل، إن من المتوقع صدور النتائج الأولية لهذه التجارب في يونيو. ويتم إعطاء المشاركين في تجربة المرحلة الأولى، وعددهم أربعون من الأصحاء، جرعتين من اللقاح الذي يطلق عليه إينو-4800، بواقع جرعة واحدة كل أربعة أسابيع، ثم يجري وضعهم تحت الملاحظة لمدة أسبوعين.

وأبلغت كاثرين برودريك، مديرة قسم الأبحاث والتطوير في إينوفيو، رويترز «نتابع بالفعل بيانات السلامة وقد أثبتت صحتها». وأضافت أنه بمجرد إدخال البيانات الأولية فإن إينوفيو تتوقع أن تتقدم إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للحصول على تفويض بالانتقال إلى تجارب المرحلتين الثانية والثالثة، والتي يمكن إجراؤها في يوليو أو أغسطس.

وقالت إينوفيو إن أحدث نتائج الدراسة التي أجرتها على الحيوانات، تُثبت فعالية مجموعة أدوية الحمض النووي التي تُنتجها، وتعتمد على بيانات التجارب السريرية الإيجابية السابقة للقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا مختلف لكنه ذو صلة وهو الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.



بدء اختبار الدواء على القردة



في الأثناء، توقع مسؤول صحي في تايلاند، أمس إنتاج بلاده لقاحاً مضاد لفيروس كورونا العام المقبل وذلك بعد الوصول إلى نتائج إيجابية للقاح قيد البحث في تجارب أجريت على الفئران.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة «كوفيد19» التابع لوزارة الصحة تايسين ويسانويوثين في بيان له ان بلاده ستبدأ في اختبار لقاح «مسنجر. آر.إن.أي» على القردة الأسبوع المقبل.

وأضاف ويسانويوثين أن تايلاند وهي أول دولة خارج الصين تكتشف فيها حالة لفيروس كورونا في يناير الماضي تريد أن تكون من أوائل الدول التي تنتج «لقاحاً للفيروس جاهزاً للاستخدام».