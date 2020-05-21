تراجع الإصابات في الكويت.. والأردن يمنع التجوال لثلاثة أيام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة، بيروت: ”الخليج 365”، وكالات:

سجلت كل من سلطنة عمان والبحرين، أمس الأربعاء، ارتفاعاً ملموساً في وتيرة تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الحكومة الأردنية أمس فرض حظر شامل ابتداء من منتصف ليل الخميس/الجمعة وحتى صباح الاثنين المقبل، بعد ارتفاع العدد الإجمالي إلى 672 إصابة مع تسجيل 23 حالة جديدة، في حين بدأت السلطات العراقية، أمس تطبيق إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء العاصمة بغداد لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 62545 حالة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي أن إجمالي حالات الشفاء بلغت 33478، بعد تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة، كما أعلن تسجيل 10 حالات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.

وسجلت الكويت في آخر 24 ساعة انخفاضاً في الإصابات اليومية بالفيروس، بعد قفزة قياسية حصلت أمس الأول الثلاثاء، فيما رصدت السلطات العمانية والبحرينية ارتفاعاً ملموساً في وتيرة تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس تسجيل 804 إصابات جديدة بالفيروس «مقابل 1073 إصابة في اليوم السابق»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 17568.

وتوفي ثلاثة أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124، فيما ارتفع عدد المتعافين بواقع 204 حالات شفاء جديدة وبلغ 4885 شخصاً.

وفي سلطنة عمان، شهدت حصيلة الإصابات بكورونا خلال أمس ارتفاعاً ب372 حالة جديدة «مقابل 292 إصابة في اليوم السابق»، وأصبح مجموعها العام 5671 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة العمانية وفاة جديدة واحدة ناجمة عن الفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 28 حالة وفاة، وتماثل 1661 مريضاً للشفاء.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة أمس عن رصد 311 إصابة جديدة بكورونا «مقابل 190 إصابة في اليوم السابق»، ليصبح إجمالي الإصابات 7843، بما في ذلك 12 حالة وفاة و4497 حالة نشطة و3334 حالة شفاء.

وأعلنت السلطات الصحية القطرية أمس عن تسجيل حالة وفاة و1491 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 37097، بينما بلغ عدد الوفيات 16 حالة، في حين تماثل 966 مريضاً للشفاء، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 6600 شخص.



عمّان تشدد على تطبيق أمر الدفاع «12»



وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، فرض حظر شامل ابتداء من منتصف ليل الخميس/الجمعة وحتى صباح الاثنين المقبل بعد ارتفاع العدد الإجمالي إلى 672 إصابة مع تسجيل 23 حالة جديدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة عدّلت الإجراءات التي كانت محددة سابقاً وقررت منع التجوال نهائياً باستثناء الكوادر الطبية وموظفي المؤسسات الحيوية، وذلك تجنباً للتجمعات والمخالطة بناء على تطورات الوضع الوبائي.

وأعلن العضايلة تمديد ساعات الخروج أمس الأربعاء واليوم الخميس حتى 11 مساء بدلاً من السابعة مساء وفق نظام لوحات المركبات الفردية والزوجية لشراء متطلبات العيد.

وشدد على تطبيق أمر الدفاع (12) الذي أصدره رئيس الوزراء بمعاقبة المتجاوزين لقرار الحظر بغرامات تصل إلى ألف دينار حال التكرار.

وقال وزير الصحة سعد جابر إن توزع الإصابات الجديدة بين 4 محافظات بينها العاصمة عمّان التي شهدت تسجيل 7 حالات من عائلة واحدة، إضافة لإصابات في محافظات إربد والزرقاء والمفرق الشمالية استدعى قرار الإغلاق الكامل في البلاد لمدة 3 أيام متواصلة مع تزايد مخاوف التجمعات في العيد.



مصر تطلق خدمة للاختبار الآلي لكورونا

Advertisements



أطلقت وزارة الاتصالات المصرية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، خدمة الاختبار الآلي لأعراض فيروس كورونا، بتقنية الشات بوت، كما تمت إتاحة هذا الاختبار للصم وضعاف السمع، من خلال تطبيق «واصل» وموقع «تمكين».

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس تسجيل 745 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3994 حالة.

وفي السياق، التزم محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي بعد لقائه أيمن حمزة، محافظ الدقهلية، الذي ثبت إصابته بالفيروس.

وأثبتت نتائج التحاليل الطبية، إصابة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالفيروس، منذ 4 أيام.

كما تم عزل أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالحجر الصحي بمستشفى الجامعة، للاشتباه في إصابته بالفيروس.



لبنان: ارتفاع الإصابات إلى 961 حالة



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، عن تسجيل سبع إصابات بكورونا ليرتفع العدد إلى 961 حالة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء استقرت على 251، فيما استقر عدد الوفيات على 26.

وفي سياق متصل، نوّه وزير ​الصحة​ العامة ​حمد حسن​ خلال إطلاق ​وزارة الصناعة​ بالتعاون مع ​الأمم المتحدة​ توصيات لمكافحة ​فيروس كورونا​ بالعمل الحكومي المتجانس مع اللجان المختصة بتشكيل نقاط إيجابية ومتقدمة في مواجهة هذا الوباء.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس وفاة واحدة و110 إصابات إضافية بكورونا وتعافي 197 مصاباً.



113 إصابة جديدة في العراق



بدأت السلطات العراقية، أمس، تطبيق إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتشمل إجراءات الحظر أحياء الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والحرية والعامرية بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس بهذه الأحياء المكتظة بالسكان.

وقال رياض الحلفي المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة: إن «خطة الحظر المناطقي تمثل السبيل الوحيد لإنقاذ المواطنين من وباء كورونا».

وأعلن العراق، أمس تسجيل 3 وفيات جديدة و113 إصابة إضافية بكورونا.