نقاش حول «سندريلات مسقط»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة «عن بعد»،الكاتبة العمانية هدى حمد، للنقاش حول روايتها «سندريلات مسقط»، وذلك في إطار شهر الثقافة الخليجية الذي أطلقته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة المجلس، والذي يتناول كل أسبوع دولة خليجية.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بالكاتبة ووجودها في ختام لقاءات شهر الثقافة الخليجية، وعبرت عن تقديرها لسلطنة عمان وسعادتها بالحركة الأدبية خاصة الأدب النسوي الذي أصبح له كاتبات متميزات في السلطنة في السنوات الأخيرة.

بدورها عبرت الكاتبة هدى حمد، عن عميق تقديرها وشكرها للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على الاستضافة، مشيدة بالدور الثقافي الذي يلعبه مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة.

وفي بداية النقاش حول الرواية أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في مداخلتها بالرواية وأحداثها وقالت: «نحن أمام رحلة في عمق المجتمع وأدوار المرأة فيه وما يواجهها في هذا المجال».