بكين: اتهامنا بتقديم المساعدات بحثاً عن الزعامة ضيق أفق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت الصين بتصريحات أمريكية تتهمها باستخدام «دبلوماسية المساعدات» للمنافسة على الزعامة العالمية، كما نددت بتصريحات أمريكية بشأن تايوان أغضبت بكين، في وقت واصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد ضد الصين وكيل الاتهامات لها على خلفية جائحة كورونا.

ووصف متحدث كبير في الحكومة الصينية، القول إن الصين تنافس من أجل الحصول على الزعامة العالمية عن طريق مساعدة الدول الأخرى في مكافحة فيروس كورونا، بأنه «غير منطقي ويدل على ضيق الأفق».

وأدلى قوه وي مين، المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهي هيئة استشارية دورها شرفي إلى حد كبير، بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع السنوي للمجلس التشريعي الصيني.

ونددت الصين بقرار الولايات المتحدة «الخطر» بتهنئة رئيسة تايوان تساي إنج ون، على تنصيبها أمس الأربعاء. وتم تنصيب تساي لولاية مدتها أربع سنوات إضافية خلال حفل أمس، استغلته لدعوة الصين للعيش بسلام جنباً إلى جنب مع تايوان، وإلى خفض منسوب التوتر. وبعث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رسالة لتساي أشاد فيها ب«شجاعتها ورؤيتها في قيادة ديمقراطية تايوان الحيوية التي تشكل مصدر إلهام للمنطقة والعالم».

واعتبرت الصين الأربعاء، موقف بومبيو خطوة «خاطئة؛ بل خطرة للغاية». وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن «الخطوة الأمريكية (...) تتدخل بشكل خطر في شؤون الصين الداخلية وتضر بشكل خطر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان».

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن «غضبها الشديد» حيال الرسالة، متهمة واشنطن بخرق التزاماتها الدبلوماسية.

وتثير تساي حفيظة بكين؛ لأنها تعتبر تايوان دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع، لا «جزءاً من الصين الواحدة». ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2016، رفضت الصين التحاور معها وكثّفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها وتعهّدت مراراً بانتزاعها بالقوة إذا لزم الأمر. وعقب خطاب تساي، حذّر مكتب الشؤون التايوانية في الصين، من أن بكين «لن تتسامح إطلاقاً» مع انفصال الجزيرة.

وقبل ذلك بيوم، ندد بومبيو بشدة بمنظمة الصحة العالمية لاستبعادها تايوان من جمعيتها السنوية، في وقت يهدد فيه الرئيس دونالد ترامب بتعليق عضوية بلاده في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة لاعتباره أن استجابتها للوباء كانت بطيئة.

من جهته أعلن ترامب أمس الأربعاء، أن «عدم كفاءة الصين» في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت ب«قتل» عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة: «معتوه في الصين نشر بياناً اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص». وأضاف: «أكون ممتناً لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر، تسبب في عملية القتل الجماعية العالمية هذه!».

وكان ترامب اعتبر أول أمس الثلاثاء تسجيل الولايات المتحدة لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم «وسام شرف» يفتخر به. وقال ترامب في أول اجتماع حكومي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد: «كما تعلمون، عندما يقال إننا نتصدر العالم من حيث عدد الإصابات، فهذا يعني أننا نجري عدداً أكبر من اختبارات الكشف، مقارنة بغيرنا». وأضاف: «أعتبر هذا الأمر باعثاً على الاحترام؛ لأنه يدل على أن فحوصنا أفضل بكثير».

وتابع الرئيس الأمريكي: «لهذا أعتبر ذلك وسام شرف، وتقديراً عظيماً لقدرتنا على الاختبار وللجهود التي تبذلها الأطقم الصحية». (وكالات)