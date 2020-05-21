فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف لدى مرضى شمال شرقي الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طبيب صيني بارز إن فيروس كورونا المستجد يتصرف بطريقة مختلفة لدى المرضى في شمال شرق الصين الذين أصيبوا بالعدوى مؤخراً، مقارنة بالحالات السابقة، ما يشير إلى أنه يتغير في ظل انتشاره.

وقال تشيو هايبو العضو في فريق خبراء تابع للجنة الصحة الوطنية، إن فترة حضانة الفيروس في المرضى المقيمين بإقليمي جيلين وهيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد أطول مقارنة بالمرضى في مدينة ووهان بوسط الصين التي شهدت أواخر العام الماضي أول ظهور للفيروس.وأضاف تشيو في تصريحات لتلفزيون الصين المركزي، «إن المرضى في المجموعات المصابة في شمال شرق البلاد يظلون حاملين للفيروس لمدة أطول من الحالات السابقة المسجلة في ووهان، كما يستغرق تعافيهم وقتاً أطول.

وأضاف أن مرضى الشمال الشرقي لا يعانون الحمى إلا نادراً وغالباً ما يصابون بأضرار في الرئتين وليس في العديد من أعضاء الجسم. وأشار إلى أن الفيروس الذي تم رصده مؤخرا جاء من خارج البلاد على الأرجح وهو ما قد يكون سبب الاختلافات.(رويترز)