استكشاف فوهات الهيدروجين المظلمة على القمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن مركبة ليزرية استلهمت فكرتها من الليزر الأرضي المستخدم في تشغيل الطائرات بدون طيار وتحليقها لساعات؛ لاستكشاف الفوهات المظلمة بالمنطقة القطبية على القمر والغنية بالهيدروجين والتي يشير وجودها إلى إمكانية العثور على جليد الماء من خلال الليزر، الذي يصل مداه إلى مسافة 15 كم، ويتم التحكم بها من الأرض.

وأشارت الوكالة إن اكتشاف جليد الماء على سطح القمر، من شأنه تسهيل مهمة البشر عليه؛ حيث يمكن استخدامه كمصدر لمياه الشرب والأكسجين للتنفس، وكذلك كمصدر لوقود الصواريخ الهيدروجينية المستقبلية المتطورة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: يجب تجهيز المسبار مع مولدات كهروحرارية للنظائر المشعة النووية مع مراعاة غياب الطاقة الشمسية ودرجة حرارة منخفضة جداً تصل إلى -240 درجة تحت الصفر.

وأضافت: ستحول المركبة ضوء الليزر إلى طاقة كهربائية باستخدام نسخة معدلة من الألواح الشمسية القياسية مع ثنائيات ضوئية على جوانب اللوح الشمسي، مما يجعلها مقفلة على الليزر والذي من شأنه زيادة وصول دقتها إلى السنتيمتر.