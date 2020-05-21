خُوَذ ذكية لمحاربة انتشار «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الصين بتزويد عناصر وضباط الشرطة بخُوذ ذكية تساعدهم على اكتشاف المصابين بعدوى «كوفيد-19» في الشوارع والأماكن العامة المكتظة بالمارة.

والخُوَذ «KC N901» التي صنعتها شركة «KC Wearable» الصينية، مزودة بمعالجات «ARM» الخاصة، وكاميرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء قادرة على رصد درجات حرارة الأجسام، إضافة لشاشات متطورة تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.ويمكن لمن يرتدي هذه الخوذة التعرف إلى درجات حرارة المارة في الشوارع حتى ضمن الحشود الكبيرة، وتخزين البيانات في الخوذة نفسها، كما زودت الخوذ بتقنيات التعرف إلى الوجوه، وتقنيات لمسح رموز«QR

» للتعرف إلى بيانات الأشخاص ومطابقتها.

وبحسب الشركة المصنعة فإن أسعار هذه الخوذ تتراوح ما بين 5 و7 آلاف دولار للخوذة الواحدة، وتم تسليم نحو 1000 قطعة منها لعناصر وضباط الشرطة في الصين، وأرسلت عينات منها لبلدان أخرى أيضاً لاختبارها.