العاهل السعودى وسلطان عمان يبحثان تعزيز العلاقات فى شتى المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أشاد بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرصه على سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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