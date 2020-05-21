شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يأمر بإنشاء لجنة لصندوق مكافحة "كورونا" فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما يقضي بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

وأكد المرسوم، الذي بثته الإذاعة الموريتانية فجر اليوم الخميس، أن اللجنة تضم عشرين شخصية برئاسة وزير المالية تلقى جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق عن كل شهرين، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر على ألا يتلقى أعضاء اللجنة أية تعويضات وتطلع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أن اللجنة تنتخب من بين أعضائها نائبين اثنين للرئيس وممثلين عن البرلمان ومؤسسة المعارضة والمجالس الإقليمية والبلدية وهيئة العلماء والايمة وهيئات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والجاليات.

كان رجال الأعمال وهيئات القطاع الخاص الموريتاني قد قدموا، خلال الأسابيع الماضية، بعد مصادقة مجلس الوزراء على اللجنة تبرعات للصندوق تجاوزت الستة مليارات أوقية موريتانية والدولار يعادل سبعة وثلاثين اوقية موريتانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتانى يأمر بإنشاء لجنة لصندوق مكافحة "كورونا" فى بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.