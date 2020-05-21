الرئيس الموريتانى يبحث مع قادة الساحل الافريقى سبل مواجهة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، الأربعاء، مع قادة مجموعة الساحل الأفريقية، التى يتولى رئاستها الدورية، سبل التعاون لمجابهة فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس غزواني أجرى مباحثات هاتفية مع كل من الرئيس المالي بوبكر كيتا، والرئيس التشادي إدريس دبي، والرئيس النيجيري يوسوفو محامدو، والرئيس البوركينابي مارك روش كريستيان كابورى، تناولت عدة موضوعات ومن أبرزها كيفية التعامل مع فيروس "كورونا في المنطقة.

وقد هنأ الرئيس الغزواني القادة الأربعة، خلال مكالماته المنفصلة معهم، بعيد الفطر المبارك، وبحث معهم مجالات التعاون والإشكاليات المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل الأفريقي.

وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قيادة الساحل الأفريقي قبل شهرين وترأس قبل أيام قمّة عبر الفيديو كونفرانس للمجموعة، تناولت الانعكاسات السلبية الخطيرة لتفشي كورونا على الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، وسبل تكثيف الجهود لمواجهة الوباء الفتاك. كما ترأس اجتماعا متعدد الأطراف لقادة المجموعة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بدعم المجموعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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