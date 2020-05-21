مرثية علي الطريقي بصديقة الحميم سلطان القزلان

الشاعر علي بن احمد الطريقي من محافظة الزلفي, يكتب أبيات رثاء في أخيه وصديقه العزيز الغالي سلطان القزلان – رحمه الله تعالى -, يقول فيها : رحلت ياسلطان من غير توديع..

ياابو علي موتك علينا فجيعه ** القلب صابه هم حزنن وترويع..

مريعتن فرقاك والله مريعه ** والله رحيلك مزع القلب تمزيع..

دكته غارات الزمان السريعه ** هلت على الفرقا العيون المداميع..

وضاقت بي الدنيا ولو هي وسيعه ** ليت العمر ياابو علي فيه توزيع..

لعطيك عمري لك فدى ماأبيعه ** الطيب طبعك والوفاء دون تلميع..

وكل الخصال الطيبه بك طبيعه Advertisements ** شرعت قلبك للمحبين تشريع..

تعاملك راقي ونفسك رفيعه ** ماتعد ميزاتك بروس الأصابيع..

دمث الخلق متمسكن بالشريعه ** ياالله عسى قبرك رياض وينابيع..

وياالله عسى دعواتنا لك شفيعه ** نستودعك ربي وهو خير توديع..

وعند ربي ماتضيع الوديعه قصيدة: علي الطريقي- الزلفي انشر الخبر :

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