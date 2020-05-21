مصادرة 58 كجم من الخضروات والفواكه في نطاق بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان غذاؤكم أمانة . بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني، تم خلال الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين حيث تم مصادرة 58 كجم من الخضار والفواكه وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة .

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة

انشر الخبر :