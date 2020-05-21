ربما يتصالحوا

● فكر الثعلب المكار في جمع كل الحيوانات في حفل يتم من خلاله المصالحة بين تلك الحيوانات، وغرضه تجميع افكاره حتى يسيطر عليها من جديد، حتى لايفقد مكانته عند الأسد.

● أوصل الفكرة إلى الأسد دون أن يبين له اهدافه الخبيثة من تلك الفكرة، وأوهم الأسد أن الحيوانات ترتب لعمل جماعي ضده، وأنهم ربما يفعلون الأفاعيل لهز عرشكم، ولهذا لابد أن تتغدا بهم قبل أن يتعشوا بكم.

● قال الأسد وكيف تقنعهم بفكرة الهدنة والمصالحة، وهم متفقين كما تقول لعمل أعمال خبيثة، فرد عليه الثعلب يامولاي كل مايهمهم بطونهم، وإذا ماتمكنت ياطويل العمر من ايهامهم بأنهم لن يجوعوا فسوف يوافقون، بينما في الأصل لا نشبعهم.

● نادى الثعلب المكار على كل الحيوانات بصوت عال، ان الأسد يدعوكم للجلوس معه، وسيقيم لكم حفل يليق بكم، وسيقدم لكم كل ماتريدون فهو حريص عليكم كحرصه على سلامتكم، وهدفه الأمن والأمان لكم جميعًا.

● تشكك النمر والفهد بفكرة الثعلب المكار، بينما الفيل ووحيد القرن لم يطرأ عليهم فكرة خداع الثعلب، وقالا نحضر الحفل ونسمع مايقول لنا الأسد، ونأخذ منه مايوافقنا، ونرفض مالانريده، وليس في صالحنا.

● ماذا بقي؟

بقي القول:

همس الثعلب في اذن الأسد بالقول: ياسيدي ومولاي، لاتنسى أنه متى ماجوعت كلبك سيتبعك، ولنجعل الحيوانات تنبح لكم بدل أن تنبح عليكم، هذه فكرتي من الحفل الدي فكرت فيه، وافقه الأسد على فكرته، وأمره بدعوتهم غدًا صباحًا، ويكون الاجتماع في قصرنا العامر.

● ترنيمتي:

ياسارقٍ خير الوطن

وقوت يتامى البلد

من قال لك وفهمك

ان الكفن له جيوب

يامستبد من علمك

إن بفعلك هذا ولد

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تهز الوسط واهملت

الشمال والجنوب

كتبه: د.محمد الجارالله