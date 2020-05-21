بلدية المعابدة الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تواصل الحملات على الباعة الجائلين

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، الحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان غذاؤكم أمانة . بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إنه تم خلال الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين مصادرة 60كجم من الخضار والفواكه و 25 كيس أرز وبعد التأكد من صلاحيتها تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 53كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر .

وإذ تؤكد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عدد من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي

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