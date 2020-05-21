الشؤون الإسلامية تنفي تكليف المؤذنين برفع تكبيرات العيد

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن تكليف مؤذني الجوامع والمساجد برفع تكبيرات العيد، مشيرة إلى أن الخبر عار عن الصحة وأنه لم يصدر من الوزارة أي شيء في هذا الخصوص، داعية الجميع إلى أخذ المعلومة من مصدرها . انشر الخبر :

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