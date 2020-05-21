صندوق النقد يقر قرضا للأردن بقيمة 396 مليون دولار لتخفيف تداعيات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق صندوق النقد الدولى الأربعاء على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19. Advertisements

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