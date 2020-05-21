شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تتيح ميزة جديدة طال انتظارها.. تقييد الرد على التغريدات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن موقع “تويتر”، أتاح خاصية جديدة تمكن المستخدم من نشر تغريدة لا يستطيع أحد الرد عليها إلا من يحددهم هو بنفسه ويعطيهم السماح بالتعليق والرد.
وأضاف الحمادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، “أن هذه الميزة تمنع الآخرين من الرد أو التعليق على التغريدات إلا من تحددهم، سواء أشخاص أن تتابعهم أو من تمنشنهم في التغريدة”.
وشرح عبدالعزيز الحمادي في مقطع الفيديو طريقة تفعيل هذه الميزة الجديدة التي أعلن عنها “تويتر”.
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