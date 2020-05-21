الجيش اليمني: إحباط هجمات للحوثيين وتكبيدهم خسائر شمال البيضاء

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الحوثيين شنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، هجمات على مواقع للجيش في جبهة قانية (شمال البيضاء)".
وأضافت أن "قوات الجيش رصدت هجمات الحوثيين وتمكنت من إفشالها".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأكدت "إجبار المجاميع المهاجمة على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".
وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، ذكرت فجر اليوم، أن طيران التحالف العربي شن 5 غارات على منطقة قانية شمال البيضاء.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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