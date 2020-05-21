شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المغربية تتمكن من توقيف مرتكب جريمة قتل بولاية طنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية امن طنجة فى المغرب من توقيف شخص من ذوى السوابق متورط فى قضية تتعلق بتبادل للضرب والجرح مفضى للموت وذلك بحى مسنانة، بحسب ما ذكر موقع "طنجة نيوز". وتعود وقائع القضية لنشوب خلاف لفظى بين شابين من نفس الحى بالقرب من سوق مسنانة ليتحول لتبادل للضرب والجرح تعرض الضحية (أيوب) خلاله لاصابة على مستوى العنق ليلفظ انفاسه بمستشفى محمد الخامس. وكثفت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها حول الجانى بعد تحديد هويته لتتمكن من توقيفه بحى البرانص القديمة و يتم و ضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد البحث معه حول ظروف وملابسات الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة المغربية تتمكن من توقيف مرتكب جريمة قتل بولاية طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.