شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية ترحب ببيان مجموعة الاتصال بشأن وقف القتال فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا ،الأربعاء ببيان الاتحاد الأفريقى للجهات الليبية من أجل وضع مصلحة بلادهم فوق كل الاعتبارات الأخرى ومراعاة وقف إطلاق نار فورى وغير مشروط للسماح بإعادة إطلاق حوار ليبى موحد، بعيدًا عن التدخل الخارجى.

و قالت السفارة فى تغريدة عبر موقعها الرسمى، تعليقا على بيان اجتماع فريق مجموعة الاتصال حول ليبيا، بالأمس، الذى أعرب عن قلقه العميق إزاء الجمود السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في ليبيا واستمرار القتال بين المتحاربين على حساب الطموحات المشروعة للشعب الليبي. وكررت مجموعة الاتصال، في بيان، عقب الاجتماع، تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وأكدت من جديد التزامها بوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية والحفاظ على مواردها الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم، كما أعربت عن أسفها لتدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، التي تفاقمت إلى أقصى حد بسبب جائحة فيروس كورونا. Advertisements

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