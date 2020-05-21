شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الأربعاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف، المدير العام للصحة الموريتانية - في مؤتمر صحفي بثته الإذاعة الموريتانية -إنه تم تسجيل 10 حالات جديدة.

وبلغ مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 141 حالة؛ تعافى 6 من أصحابها، وتوفي 4، ويواصل 131 مصابا علاجهم في المستشفيات.

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