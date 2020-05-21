اليمن..وزير الأوقاف يدعو لصلاة العيد بالبيوت خشية كورونا

اليمن /الخليج 365
دعا وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية، مساء الأربعاء، مواطني بلاده إلى صلاة عيد الفطر المبارك في المنازل، احترازا ضد وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).
وقال عطية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أتمنى من الجميع أن لا تتحول فرحة العيد إلى موسم جنائز".
وأضاف"التباعد أصبح اليوم واجبًا شرعيًا..صلوا في بيوتكم ، ولا تجتمعوا في صلاة العيد فتكونوا سببا لكوارث انتشار الفيروس".
وتابع "صلاة العيد، الاجتماع لها سنة فقط.. وحماية المجتمع من كورونا فريضة وواجب شرعي مقدس".
وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في اليمن (مناطق الحكومة الشرعية والحوثيين)، 184، توفي منهم 30، وتعافى 7.
ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و78 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 329 ألفا، وتعافى أكثر من مليوني و19 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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